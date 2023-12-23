السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القصة الكاملة لعصابة "تطبيق أوميجا" المتهمة بالنصب على المواطنين

ارشيفية
ارشيفية

بفكرة شيطانية خطط 6 أشخاص للنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح، ليتم القبض عليهم وتقرر النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس عصابة تطبيق أوميجا المتهمين بالنصب على المواطنين

 

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إدارة تطبيق إلكتروني، للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال إلكتروني، والاستيلاء على أموالهم تحت زعم استثمارها لهم من قبل القائمين على إدارة تطبيق إلكتروني تحت مسمى "أوميجا برو" والذي تم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الاشتراك في التطبيق المشار إليه.

 

وبتكثيف التحريات تبين تلقي 6 أشخاص 3 منهم خارج البلاد، لمبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت 3 ملايين جنيه، عن طريق محافظ إلكترونية بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال التجارة الإلكترونية فيما يعرف بنظام "الفوركس" مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، وعقب ذلك أغلقوا التطبيق الاحتيالي وتوقفوا عن سداد الأرباح المتفق عليها والاستيلاء على أصول المبالغ المالية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين الهاربين بالخارج، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم.

 

تطبيق أوميجا 

تطبيق اوميجا برو Omega Pro، يتبع شركة تسويق توفر لعملائها استشارات مالية على أعلى مستوى، الشركات التي تستغل التداول في أسواق المال للترويج للحرية المالية تحت غطاء التعليم هي شركات تداول، الشركة غير مرخصة لا تمتلك ترخيص قانوني معتمد واحد يكن شفيعا لها في حديثنا عنها اليوم

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ضبط القائمين على تطبيق "أوميجا برو" بعد النصب على المواطنين فى 3 ملايين جنيه

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