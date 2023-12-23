محمد زعيمة يسرد إبداعات وتجارب "ضحايا حريق الفن"

قال الأكاديمي الدكتور محمد زعيمة، إن اعمال صالح سعد ومدحت أبو بكر وحسن عبده ومؤمن عبده من ضحايا حريق الفن كانت أعمالهم تتجاوز المسرح إلى النقد والكتابة الساخرة.

واضاف" زعيمة" خلال فعاليات مناقشة كتاب" ضحايا حريق الفن" للكاتب الصحفي ورئيس تحرير مجلة أدب ونقد عيد عبد الحليم بمكتبة البلد منذ قليل، أن أعمال الراحل مؤمن عبده مازالت تقدم إلى الآن في نوادر المسرح بالثقافة الجماهيرية، وأنه يكتب للأطفال، مشيرا إلى أنه عندما التقى بوزير الثقافة فاروق حسني أكد له على أهمية الاحتفاء بأعمال هؤلاء سواء بإعادة اصدار أعمالهم أو تقديم عروضهم المسرحية باستمرار للجمهور.

ويناقش الكتاب الناقد والأكاديمي الدكتور محمد زعيمة، ويدير اللقاء الكاتب الروائي علي قطب.

تعود فكرة الكتاب إلى شهر سبتمبر 2005؛ وهو الشهر الذي اندلع فيه حريق "مسرح بني سويف"، الذي راح ضحيته 55 فنانًا وناقدًا من زهور المسرح المصري.

يحاول الكتاب الاقتراب من التجربة الفنية والإبداعية لمجموعة من ضحايا الحريق، وهم من صفوة النخبة المسرحية في مصر والعالم العربي، ومعظمهم ينتمي إلى جيل السبعينيات، ذلك الجيل المفصلي في الثقافة المصرية والعربية، وكلهم لهم تجارب مميزة في مجالات المسرح المختلفة على مستوى التأليف والإخراج والإعداد المسرحي والإدارة المسرحية والنقد، وكان لكل منهم مشروعه الفني الخاص.

يحاول الكتاب الاقتراب من تجارب بهائي الميرغني وصالح سعد وحازم شحاتة ومحسن مصيلحي وأحمد عبد الحميد ومدحت أبو بكر وحسن عبده ومؤمن عبده وحسني أبو جويلة، بالإضافة إلى تجربة فرقة الفيوم المسرحية، صاحبة العرض الذي تسبب في الكارثة.

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