السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمد زعيمة يسرد إبداعات وتجارب "ضحايا حريق الفن"

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

قال الأكاديمي الدكتور محمد زعيمة، إن اعمال صالح سعد ومدحت أبو بكر وحسن عبده ومؤمن عبده من ضحايا حريق الفن كانت أعمالهم تتجاوز المسرح إلى النقد والكتابة الساخرة.

"محاكمة إلهة" على طاولة اتحاد كتاب مصر الليلة

واضاف" زعيمة" خلال فعاليات مناقشة كتاب" ضحايا حريق الفن" للكاتب الصحفي ورئيس تحرير مجلة أدب ونقد عيد عبد الحليم بمكتبة البلد منذ قليل، أن أعمال الراحل مؤمن عبده مازالت تقدم إلى الآن في نوادر المسرح بالثقافة الجماهيرية، وأنه يكتب للأطفال، مشيرا إلى أنه عندما التقى بوزير الثقافة فاروق حسني أكد له على أهمية الاحتفاء بأعمال هؤلاء سواء بإعادة اصدار أعمالهم أو تقديم عروضهم المسرحية باستمرار للجمهور.

ويناقش الكتاب الناقد والأكاديمي الدكتور محمد زعيمة، ويدير اللقاء الكاتب الروائي علي قطب.

txt

"الفسطاط وأبوابها".. كتاب للباحث عبد الرحمن الطويل بمعرض القاهرة للكتاب

تعود فكرة الكتاب إلى شهر سبتمبر 2005؛ وهو الشهر الذي اندلع فيه حريق "مسرح بني سويف"، الذي راح ضحيته 55 فنانًا وناقدًا من زهور المسرح المصري.

يحاول الكتاب الاقتراب من التجربة الفنية والإبداعية لمجموعة من ضحايا الحريق، وهم من صفوة النخبة المسرحية في مصر والعالم العربي، ومعظمهم ينتمي إلى جيل السبعينيات، ذلك الجيل المفصلي في الثقافة المصرية والعربية، وكلهم لهم تجارب مميزة في مجالات المسرح المختلفة على مستوى التأليف والإخراج والإعداد المسرحي والإدارة المسرحية والنقد، وكان لكل منهم مشروعه الفني الخاص.

يحاول الكتاب الاقتراب من تجارب بهائي الميرغني وصالح سعد وحازم شحاتة ومحسن مصيلحي وأحمد عبد الحميد ومدحت أبو بكر وحسن عبده ومؤمن عبده وحسني أبو جويلة، بالإضافة إلى تجربة فرقة الفيوم المسرحية، صاحبة العرض الذي تسبب في الكارثة.

IMG-20231223-WA0061
IMG-20231223-WA0061
IMG-20231223-WA0062
IMG-20231223-WA0062

الأكثر قراءة

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

محمد صلاح يسجل هدفه الـ150 بقميص ليفربول فى الدورى الإنجليزى

مصادر تنفى لـ"القاهرة الإخبارية" بدء دبابات إسرائيلية عملية برية على حدود غزة مع مصر

الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

هل يشهد الجنيه المصري انخفاضا في قيمته مقابل الدولار؟.. أحمد غنيم يكشف

ضربة قادمة للسوق السوداء.. أستاذ اقتصاد يكشف طرق التخلص من أزمة الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هيئة المعابر الفلسطينية تنفى تحرك الدبابات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم