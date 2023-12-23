"الأعلى للثقافة" يصدر "التفاصيل الغائبة ترويها ذاكرة الأبطال الحاضرة" قريبا

يصدر قريبًا عن المجلس الأعلى للثقافة، كتاب جديد بعنوان "التفاصيل الغائبة ترويها ذاكرة الأبطال الحاضرة" من إعداد وتقديم الدكتورة قدرية سعيد، ومروة عصام الدين، وتصميم الغلاف للفنان عبد العزيز السماحي.

ويأتي ذلك استمرارا لاحتفاء وزارة الثقافة المصرية والمجلس الأعلى للثقافة بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة.

"التفاصيل الغائبة ترويها ذاكرة الأبطال الحاضرة"

يتضمن كتاب "التفاصيل الغائبة ترويها ذاكرة الأبطال الحاضرة" توثيق بطولات ترويها لنا ذاكرة أبطال أكتوبر بشهاداتهم الحية على أحداث صنعوها بدمائهم على خط النار لتحقيق المجد وليسطروا النصر، ويتذكرون بعد 50 عاما تفاصيل حرب الكرامة وكيف سطروا التاريخ بحروف من نور في ملحمة وطنية صنعها جيل نادر من الأبطال البواسل.. فهم حقا جيل استثنائي في كل شيء.

يحمل الكتاب تفاصيل هذه المعركة التي صنعها أبطال القوات المسلحة بأسلحتها المختلفة والتي تناغمت وتكاملت لتصنع أيقونة تاريخة عالمية تُدَرَّس الآن في مختلفة الكليات العسكرية بالعالم وكيف كانت اللحظات العصيبة هي الدافع والذخيرة لصناعة الأمجاد.

ختام فعاليات ملتقى دمج أطفال المناطق الحدودية والقاهرة ضمن "أهل مصر"

وفي سياق آخر؛ شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أمس الجمعة، الحفل الختامي لفعاليات الملتقى الثقافي الثامن والعشرين لدمج أطفال المناطق الحدودية وأطفال القاهرة، ضمن مشروع "أهل مصر" والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، واستضافت خلاله 200 طفل من أبناء القاهرة والمحافظات الحدودية: "شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح"، حيث أقيم الحفل بقصر ثقافة روض الفرج.

استهلت الفعاليات بتفقد وزيرة الثفافة، للمعرِض الختامي ببهو قصر ثقافة روض الفرج، والذي تضمن مجموعة من الأعمال الفنية من نتاج الورش الفنية والحرفية التي أقيمت طوال فترة الملتقى، منها: "ورشة المصنوعات الجلدية، ورشة إعادة تدوير خامات البيئة، ورشة تصميم حقائب بالخرز، ورشة الخيامية، ورشة حقائب بالشبك، ورشة اصنع كتابك".

ثم شهدت وزيرة الثقافة الحفل الفني والذي بدأ بالنشيد الوطني، ثم عرض فيلم تسجيلي وثق الأنشطة والورش المتعددة التي تضمنها الملتقى عبر مراحلة المتعددة، ورصد الفيلم آراء أطفال الملتقى عن مدى استفادهم منه على صعيد تنمية مواهبهم وصقل قدراتهم، أعقب ذلك عرض فني غنائي لأطفال الملتقى.