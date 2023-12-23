وكيل "زراعة البحيرة" يجتمع بمزارعي كفر الدوار ويوجه بحل مشاكلهم فورا

استمع المهندس موفق محمود سارى وكيل الوزارة رئيس قطاع الزراعة بالبحيرة، اليوم، إلى مشاكل المزارعين بمركز كفر الدوار ووجه بسرعة حل هذه المشاكل فورا والوقوف بجانب المزارع البحراوى من أجل زيادة المحصول خاصة فى تلك الأيام التى يتم فيها زراعة محصول القمح، حيث أكد أنه تم توفير جميع أصناف التقاوى المعتمدة من مركز البحوث، ووزارة الزراعة، كما تم توفير الأسمدة الآزوتية اللازمة لجميع الزراعات الشتوية، بالإضافة إلى المبيدات الحشرية الموصى بها خلال هذه الفترة.

جاء ذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الزراعية المشتركة بمركز كفر الدوار برئاسة المهندس عاطف محجوب، وحضور المهندس محمد تركي مدير عام التعاون الزراعى بالبحيرة، والمهندس عبد المنعم بخيت مدير المتابعة، والدكتور جمال سارى مدير إدارة التعاون الزراعى، والدكتور ممدوح أبو دنيا مدير عام الإدارة الزراعية بكفر الدوار، والدكتور على عرفت مدير عام إدارة التعاون الزراعى بكفر الدوار، والمحاسب يسرى التومى رئيس الوحدة الفنيه بالجمعية المركزية، ورؤساء وأعضاء الجمعية المشتركة ومجالس إدارات الجمعيات الزراعية على مستوى مركز كفر الدوار، والعديد من المزارعين.

وأشار المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، فى كلمته إلى أن توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واضحة للجميع وهى توفير كل ما يلزم المزارع المصرى بصفة عامة ومزارعى البحيرة بصفة خاصة، ونحن نعلم جيدا أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية فى مصر لذلك فأصبح واجب علينا جميعًا أن نهتم بمنتجاتنا خاصة أن الاستثمار الزراعي أصبح واقع ومهم جدًا للجميع، ولذلك فجميع قيادات الزراعة بالبحيرة تعمل من أجل تذليل أية عقبات أمام اى مزارع من أجل الوصول لأعلى إنتاجية فى كافة المحاصيل، وخاصة المحصول الاستراتيجى للدولة وهو محصول القمح الذى يلقى كل الدعم من كافة الجهات المعنية للوصول إلى أعلى إنتاجية وجودة للمحصول هذا العام.

ومن جانبه كان قد أشاد المهندس عاطف محجوب رئيس الجمعية المشتركة بكفر الدوار، بمساندة وكيل الوزارة وجميع القيادات من أجل النهوض بقطاع الزراعة بمركز كفر الدوار وذلك عن طريق توفير كافة مستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى إقامة ندوات بصفة دائمة لكافة المزارعين عن طريق الإرشاد الزراعى، والمكافحة الحقلية والمرور على الزراعات بشكل يومى وفى حالة ظهور أعراض أية إصابات بيتم العلاج فورا، وايضا هناك العديد من الموضوعات التى تهم المزارعين بيتم حلها فورا من خلال وكيل الوزارة ومديرى الإدارات الزراعية والتعاون الزراعى، واليوم قد تم حل جميع المشاكل التى كنا نعانى منها خلال الفترة الماضية فشكرا لجميع قيادات الزراعة بالبحيرة.



