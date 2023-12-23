سقوط أمطار غزيرة على مناطق في البحيرة

سقطت أمطار غزيرة على بعض مناطق محافظة البحيرة، ودفعت الأجهزة التنفيذية بالمعدات الثقيلة من أجل المساهمة في الحد من آثار تساقط الأمطار وشفط المياه المتراكمة في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة والصحراوية والزراعية.

وشهدت شوارع تلك المدن تجمعات مياه في الشوارع والمناطق المنخفضة أدت إلى صعوبة التنقل وتعطيل حركة المرور، الأمر الذي دفع الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي الدفع بعدد من المعدات من أجل المساهمة في سرعة شفط تلك المياه.