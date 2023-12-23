السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أمطار غزيرة على مناطق في البحيرة

الامطار في محافظة
الامطار في محافظة البحيرة

سقطت أمطار غزيرة على بعض مناطق محافظة البحيرة، ودفعت الأجهزة التنفيذية بالمعدات الثقيلة من أجل المساهمة في الحد من آثار تساقط الأمطار وشفط المياه المتراكمة في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة والصحراوية والزراعية. 

وشهدت شوارع تلك المدن تجمعات مياه في الشوارع والمناطق المنخفضة أدت إلى صعوبة التنقل وتعطيل حركة المرور، الأمر الذي دفع الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي الدفع بعدد من المعدات من أجل المساهمة في سرعة شفط تلك المياه.

اطار بالبحيرة المدن الساحلية بالبحيرة ادكو ورشيد تساقط أمطار غزيرة نهال بلبع

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