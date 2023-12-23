مصرع شخص صدمه قطار القاهرة الإسكندرية بمزلقان السعرانية بالبحيرة

لقي شخص بالعقد الخامس من العمر مصرعه إثر اصطدام قطار ركاب بخط (القاهرة - الإسكندرية) بالقرب من مزلقان السعرانية، بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بشخصٍ بالقرب من مزلقان السعرانية كفر الدوار ما أدى إلى وفاته، وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبيَّن وفاة "السيد محمد سعد سلطان"، 45 عامًا، ومقيم بكفر الدوار، حيث اصطدم به قطار ركاب بالقرب من مزلقان السعرانية، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الشاملة بكفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر المحضر اللازم بالوقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.