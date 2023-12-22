مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

لقى منذ قليل، 5 مواطنين مصرعهم، بينما أصيب 2 آخرين، بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، وذلك إثر وقوع حادث تصادم سيارتين.

تلقى اللواء محمود هويدى، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة ادكو يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين، ونتج عن الحادث مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، وتم نقل ثلاثة جثث إلى مستشفى ادكو العام، وجثتان، إلى مستشفى رشيد العام ، تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة على الطريق الساحلى، وأمام مركز ادكو، اصطدمت بسيارة نقل، أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين، ونقلت 3 جثث والمصابين إلى مستشفى ادكو، وجثتان إلى مشرحة مستشفى رشيد.

وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.