السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تأهيل الشناوى.. بيراميدز يخوض مرانه الثانى فى الإمارات استعدادًا للسوبر

بيراميدز
بيراميدز

خاض فريق نادي بيراميدز  ثاني تدريباته في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لمواجهة فيوتشر في إطار لقاءات كأس السوبر المصري للأبطال.

ويواجه بيراميدز نظيره فيوتشر في الثالثة من عصر الإثنين على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بأبوظبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري بشكله الجديد.

وجاء المران قويا واستمر لمدة ساعتين على ملعب "كريكيت أبوظبي" وشهد مشاركة اللاعبين بمن فيهم محمد الشيبي الظهير الأيمن المغربي.

وواصل إبراهيم عادل وأحمد الشناوي برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق لتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير في الثانية والنصف من ظهر غد الأحد على استاد محمد بن زايد لمدة ساعة طبقا للائحة البطولة.

عقد المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، جلسة مطولة مع لاعبي الفريق قبيل انطلاق مرانهم الأول في العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادا لخوض مباريات السوبر المصري للأبطال بالإمارات، ومواجهة فريق فيوتشر في الدور نصف النهائي.

وقال رئيس بيراميدز خلال حديثه مع اللاعبين في حضور الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، إن الفريق فقد تركيزه ومستواه المعروف خلال آخر مباراتين له في الدوري ودور المجموعات من دوري الأبطال، بسبب بعض الأخطاء الذاتية التي لا يمكن السكوت عنها ويجب علاجها فورا.

أضاف المهندس ممدوح عيد أنه يثق كثيرا في أن الفريق لم يواجه خصما أفضل منه، وجميع المباريات التي خاضها بيراميدز كان بإمكانه الفوز بها، لأنه الأفضل ويمتلك المجموعة الأفضل، ولكن كان دائما الفريق هو من يفرط في الفوز ولن يرضى بمثل هذه الأخطاء مستقبلا ولا بد وعلى الفور من العودة لمسيرة الانتصارات مرة أخرى في جميع البطولات. 

رئيس بيراميدز قال للاعبين إن لهم بالفعل أهمية كبيرة بالنسبة لنادي بيراميدز، ولكن يبقى النادي أكبر وأهم من أي لاعب، ومن يشعر بأنه أكبر من الفريق فلن يكون له مكان داخل النادي.
 

بيراميدز فيوتشر مواجهة فيوتشر أبوظبي ا السوبر

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