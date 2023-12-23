السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تريزيجيه أساسيًا في هجوم طرابزون سبور أمام باشاك شهير

تريزيجيه
تريزيجيه

يقود محمود حسن “تريزيجيه” هجوم فريقه طرابزون سبور، أمام نظيره باشاك شهير مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 17 من الدوري التركي.

وواصل تريزيجيه ظهوره أساسيًا بعد تألقه الفترة الماضية، وجاء التشكيل كاللآتي:

وكان تريزيجيه شارك في لقاء اسطنبور سبور الجولة الماضية، الذي تم إلغاءه بعد 73 دقيقة لعب.

اللقاء توقف في الدقيقة 73 بعد أن أمر رئيس نادي إسطنبول سبور لاعبيه بالانسحاب من الملعب اعتراضا على قرار حكم المباراة.

وبادر المصري محمود حسن "تريزيجية" المحترف ضمن صفوف طرابزون سبور بالتسجيل في اللقاء بالدقيقة 11 ليسجل للمباراة الثالثة على التوالي.

ويحتل طرابزون سبور المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 26 نقطة، جمعها من 15 مباراة، حيث فاز في ثمان مباريات وتعادل في اثنتين وخسر في 5 لقاءات.

بينما يتذيل إسطنبول سبور جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وتلقي 11 خسارة.

ويسعي تريزيجيه ورفاقه لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمطاردة كايسرى سبور علي المركز الثالث، حيث يفصل بينهما ثلاث نقاط فقط.

ويعيش تريزيجيه أوقاتا رائعة بعدما شهدت مباراة الجولة الماضية تألقا كبيرا من تريزيجيه، الرجل الأول للقاء، من خلال تسجيله هدفين فى مرمى فريق غازي عنتاب.

وشارك تريزيجيه فى 11 مباراة مع طرابزون فى مختلف المسابقات هذا الموسم، وساهم في 5 أهداف، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وإجمالًا، شارك تريزيجيه فى 11 مباراة مع طرابزون فى مختلف المسابقات هذا الموسم، وساهم في 5 أهداف حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين، وإجمالا فقد شارك تريزيجيه فى 11 مباراة مع طرابزون فى مختلف المسابقات هذا الموسم، وساهم في 5 أهداف حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

تريزيجيه طرابزون سبور باشاك شهي محمود حسن “تريزيجيه” الدورى التركى

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