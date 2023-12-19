الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تريزيجيه أساسيًا في تشكيل طرابزون سبور أمام اسطنبول سبور

تريزيجيه
تريزيجيه

يقود نجمنا المصري محمود حسن “تريزيجيه” تشكيل فريقه طرابزون سبور، أمام نظيره اسطنبول سبور مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري التركي.

تريزيجيه أساسيًا في تشكيل طرابزون سبور أمام اسطنبول سبور

وجاء تشكيل طرابزون كالآتي:

ويحتل طرابزون سبور المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 26 نقطة، جمعها من 15 مباراة، حيث فاز في ثمان مباريات وتعادل في اثنتين وخسر في 5 لقاءات.

بينما يتذيل إسطنبول سبور جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وتلقي 11 خسارة.

ويسعي تريزيجيه ورفاقه لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمطاردة كايسرى سبور علي المركز الثالث حيث يفصل بينهما ثلاث نقاط فقط.

ويعيش تريزيجيه أوقاتا رائعة بعدما شهدت مباراة الجولة الماضية تألقا كبيرا من تريزيجيه، الرجل الأول للقاء، من خلال تسجيله هدفين فى مرمى فريق غازي عنتاب.

وإجمالا فقد شارك تريزيجيه فى 11 مباراة مع طرابزون فى مختلف المسابقات هذا الموسم، وساهم في 5 أهداف حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

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