الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ثنائية تريزيجيه تقود طرابزون سبور للمربع الذهبى فى الدورى التركى

تريزيجيه
تريزيجيه

حقق طرابزون سبور فوزا ثمينًا خارج ملعبه على غازي عنتاب بنتيجة 3/1، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري التركي لكرة القدم.

يدين طرابزون سبور بهذا الانتصار لنجمه المصري محمود حسن تريزيجيه الذي سجل الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 48 و79، بينما سجل زميله اليوناني أناستيوس باكاسيتاس الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وأحرز دينيس دراجوش الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 80.

قفز طرابزون سبور بهذا الفوز للمركز الرابع برصيد 26 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن بشكتاش، الذي خسر أمام فنربخشة بنتيجة 1 / 3 أمس السبت في الجولة نفسها.

وخسر فريق غازي عنتاب مباراته الرابعة على التوالي ليقبع في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم، فاز قيصري سبور على بينديكسبور 2 / صفر، وإسطنبول باشاك شهير على هاتاي سبور 1 / صفر وآلانيا سبور على إسطنبول سبور 1/صفر.

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تريزيجيه لمحمد صلاح بعد الهدف الـ150 بالدورى الإنجليزى: دائمًا أحسن لاعب بالعالم

هنأ محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق طرابزون سبور التركي، زميله محمد صلاح، قائد المنتخب ونجم ليفربول بوصوله لـ150 هدفًا في الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدفًا في انتصار فريقه على كريستال بالاس بالمباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ16 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع رصيده لـ150 هدفًا في البريميرليج ويحتل المركز العاشر في ترتيب الهدافين التاريخيين للبطولة.

وقال تريزيجيه في فيديو نشره الحساب الرسمي للبريميرليج والناطق باللغة العربية: "ألف مبروك يا صلاح على الوصول لـ150 هدفًا وإن شاء الله في تقدم دائمًا وتوصل لـ300 جول، ودائمًا أحسن لاعب في العالم يا رب بإذن الله".

وبسؤاله عن أفضل هدف سجله صلاح، قال تريزيجيه: "الأجوال كلها جميلة جدًا، بس أحسن جول كان هدف مانشستر سيتي".

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