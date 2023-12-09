تريزيجيه لمحمد صلاح بعد الهدف الـ150 بالدورى الإنجليزى: دائمًا أحسن لاعب بالعالم

هنأ محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق طرابزون سبور التركي، زميله محمد صلاح، قائد المنتخب ونجم ليفربول بوصوله لـ150 هدفًا في الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدفًا في انتصار فريقه على كريستال بالاس بالمباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ16 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع رصيده لـ150 هدفًا في البريميرليج ويحتل المركز العاشر في ترتيب الهدافين التاريخيين للبطولة.

وقال تريزيجيه في فيديو نشره الحساب الرسمي للبريميرليج والناطق باللغة العربية: "ألف مبروك يا صلاح على الوصول لـ150 هدفًا وإن شاء الله في تقدم دائمًا وتوصل لـ300 جول، ودائمًا أحسن لاعب في العالم يا رب بإذن الله".

وبسؤاله عن أفضل هدف سجله صلاح، قال تريزيجيه: "الأجوال كلها جميلة جدًا، بس أحسن جول كان هدف مانشستر سيتي".

ووصل محمد صلاح للهدف 200 بقميص ليفربول في مختلف البطولات، ليصبح خامس لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الرقم.

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق أرسنال، صاحب المركز الثاني.