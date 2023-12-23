الحبس مع الشغل سنتين لمتهم على خلفية اتهامه بمواقعة فتاة قاصر بالبساتين

قضت الدائرة 14 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة شاب، بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، على خلفية اتهامه بمواقعة فتاة قاصر بمنطقة البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وخالد عبد الغفار النجار، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 24092 لسنة 2022 جنايات البساتين، أن المتهم "خالد.م"، في غضون عام 2020، هتك عرض المجني عليها "م.ا"، والتي لم تبلغ الـ18 بغير قوة أو تهديد بأن لامس منطقة عفتها وعاشرها معاشرة الأزواج 3 مرات برضا منها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهدت المجني عليها في التحقيقات، أنها ومنذ حوالي عامين سابقين على سؤالها بتحقيقات النيابة العامة في 2022، تعرفت على المتهم ونشأت بينهما علاقة عاطفية تطورت إلى علاقة جنسية بأن قام بمعاشرتها معاشرة الأزواج 3 مرات برضاها ودون قوة أو تهديد.