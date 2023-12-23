محافظ الإسكندرية يُسلم 55 منزلًا لأهالى قرية فلسطين بعد الانتهاء من تطويرها

سلم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، 55 منزلًا لأهالي قرية فلسطين بنطاق حي العامرية ثان غرب المدينة، بعد الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي تمت من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية، متمثلة في شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، بالتعاون مع إحدى جمعيات المجتمع المدني.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

توزيع الأجهزة التعويضية على الحالات الأولى بالرعاية

كما تم تسليم عدد من المشروعات التنموية عبارة عن 54 رأس ماشية، و37 من المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الصحي، من خلال توزيع العديد من الأجهزة التعويضية وسماعات الأذن والأطراف الصناعية والكراسي المتحركة للحالات الأولى بالرعاية.

توحيد جهود العمل المجتمعي لتقديم خدمات للأشد اجتياجًا

وقدم "الشريف" الشكر لجميع القائمين على عملية رفع كفاءة المنازل على أعلى مستوى للأسر الأولى بالرعاية بالقُرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة تتكاتف لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للقُرى الأشد احتياجًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وتفقد المحافظ، خلال أعمال التسليم، عددًا من المنازل التي تمت إعادة الإعمار ورفع الكفاءة لها، وشملت أعمال تركيب أسقف وأعمال السباكة والكهرباء والنجارة والمحارة وتركيب السيراميك والدهانات والتشطيبات، وتجهيز المنازل بالأجهزة الكهربائية والأثاث.

ونوه بأن الهدف الرئيسي هو توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين، مشيرًا إلى أن ما نشهده هو إنجاز حقيقي وتكليل للجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة لأهالي قرية فلسطين، وهو ما يعد جزءًا من رؤية واستراتيجية بناء الجمهورية الجديدة وفقًا لرؤية مصر 2030.

تسليم محافظ الإسكندرية المنازل والمشروعات لأهالي قرية فلسطين

تسليم محافظ الإسكندرية المنازل والمشروعات لأهالي قرية فلسطين

تسليم محافظ الإسكندرية المنازل والمشروعات لأهالي قرية فلسطين

تسليم محافظ الإسكندرية المنازل والمشروعات لأهالي قرية فلسطين

تسليم محافظ الإسكندرية المنازل والمشروعات لأهالي قرية فلسطين

تسليم محافظ الإسكندرية المنازل والمشروعات لأهالي قرية فلسطين