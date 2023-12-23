السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يُسلم 55 منزلًا لأهالى قرية فلسطين بعد الانتهاء من تطويرها

تسليم محافظ الإسكندرية
تسليم محافظ الإسكندرية المنازل والمشروعات لأهالي قرية فلسطين

سلم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، 55 منزلًا لأهالي قرية فلسطين بنطاق حي العامرية ثان غرب المدينة، بعد الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي تمت من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية، متمثلة في شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، بالتعاون مع إحدى جمعيات المجتمع المدني.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

توزيع الأجهزة التعويضية على الحالات الأولى بالرعاية 

كما تم تسليم عدد من المشروعات التنموية عبارة عن 54 رأس ماشية، و37 من المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الصحي، من خلال توزيع العديد من الأجهزة التعويضية وسماعات الأذن والأطراف الصناعية والكراسي المتحركة للحالات الأولى بالرعاية.

توحيد جهود العمل المجتمعي لتقديم خدمات للأشد اجتياجًا

وقدم "الشريف" الشكر لجميع القائمين على عملية رفع كفاءة المنازل على أعلى مستوى للأسر الأولى بالرعاية بالقُرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة تتكاتف لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للقُرى الأشد احتياجًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وتفقد المحافظ، خلال أعمال التسليم، عددًا من المنازل التي تمت إعادة الإعمار ورفع الكفاءة لها، وشملت أعمال تركيب أسقف وأعمال السباكة والكهرباء والنجارة والمحارة وتركيب السيراميك والدهانات والتشطيبات، وتجهيز المنازل بالأجهزة الكهربائية والأثاث.

ونوه بأن الهدف الرئيسي هو توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين، مشيرًا إلى أن ما نشهده هو إنجاز حقيقي وتكليل للجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة لأهالي قرية فلسطين، وهو ما يعد جزءًا من رؤية واستراتيجية بناء الجمهورية الجديدة وفقًا لرؤية مصر 2030.

تسليم محافظ الإسكندرية المنازل والمشروعات لأهالي قرية فلسطين
تسليم محافظ الإسكندرية المنازل والمشروعات لأهالي قرية فلسطين
تسليم محافظ الإسكندرية المنازل والمشروعات لأهالي قرية فلسطين
تسليم محافظ الإسكندرية المنازل والمشروعات لأهالي قرية فلسطين
تسليم محافظ الإسكندرية المنازل والمشروعات لأهالي قرية فلسطين
تسليم محافظ الإسكندرية المنازل والمشروعات لأهالي قرية فلسطين
تسليم محافظ الإسكندرية المنازل والمشروعات لأهالي قرية فلسطين
تسليم محافظ الإسكندرية المنازل والمشروعات لأهالي قرية فلسطين
تسليم محافظ الإسكندرية المنازل والمشروعات لأهالي قرية فلسطين
تسليم محافظ الإسكندرية المنازل والمشروعات لأهالي قرية فلسطين
تسليم محافظ الإسكندرية المنازل والمشروعات لأهالي قرية فلسطين
تسليم محافظ الإسكندرية المنازل والمشروعات لأهالي قرية فلسطين
تسليم محافظ الإسكندرية المنازل والمشروعات لأهالي قرية فلسطين
تسليم محافظ الإسكندرية المنازل والمشروعات لأهالي قرية فلسطين
محافظ الإسكندرية قرية فلسطين المشروعات الصغيرة مشروعات تنموية حياة كريمه الأجهزة التعويضية

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية يفتتح فعاليات المجلس الاستشارى للصناعات لكلية الهندسة بالأكاديمية العربية

محافظ الإسكندرية: توفير منفذين لعرض منتجات ذوي الهمم بسوق محطة مصر

محافظ الإسكندرية يتفقد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

عاجل.. كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

عاجل.. تقرير أمريكى يكشف فشل إسرائيل فى غزة: التوقعات قاتمة

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

عاجل.. "القسام" تقتل وتصيب عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال فى شمال غزة

إعلام إسرائيلى ينفى علاقة الاحتلال بالسفينة التى تم استهدافها قرب الهند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لا يعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم

فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟