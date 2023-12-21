الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح فعاليات المجلس الاستشاري للصناعات لكلية الهندسة بالأكاديمية العربية

افتتاح فعاليات المجلس
افتتاح فعاليات المجلس الاستشاري للصناعات

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم فعاليات المجلس الاستشاري للصناعات لكلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في دورته ال 29 والذي يأتي تحت شعار “التدريب من أجل مهارات التوظيف ومتطلبات سوق العمل”.

جاء ذلك بحضور، الدكتور إسماعيل عبد الغفار- رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور يسري الجمل- وزير التربية والتعليم الأسبق مستشار رئيس الأكاديمية، الدكتور حسام مغازي- وزير الري والموارد المائية الأسبق، الدكتور هشام سعودي- نقيب المهندسين بالإسكندرية، يانج يي- قنصل عام الصين بالإسكندرية، الدكتور ياسر السنباطى نائب رئيس الأكاديمية والدكتور اكرم سليمان عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية.

وافتتح كل من محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري معرض مشاريع تخرج طلبة كلية الهندسة والتكنولوجيا المرتبطة بتطوير أهم الأماكن الأثرية والسياحية والتراثية بالإسكندرية، واستمع إلى عرض تفصيلي عن أهم المشاريع.

وخلال كلمته ضمن فاعليات المجلس الاستشاري للصناعات أشاد الشريف بمستوى المشاريع المقدمة من خريجي الأكاديمية وأكد على أهمية مُراعاة التكيف  البيئي مع التغيرات المناخية وخاصة بالإسكندرية.

وفي الإطار ذاته شهد محافظ الإسكندرية توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وشركة (CSEC) الصينية للهندسة الإنشائية وذلك ضمن إطار التطوير في مجال التدريب والتعليم والاستشارات الهندسية، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في تفعيل التعاون بين المؤسسات التعليمية المصرية والدولية والمؤسسات الصناعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

IMG-20231221-WA0013
IMG-20231221-WA0013
IMG-20231221-WA0014
IMG-20231221-WA0014
IMG-20231221-WA0011
IMG-20231221-WA0011
IMG-20231221-WA0010
IMG-20231221-WA0010
المجلس الاستشاري للصناعات محافظ الإسكندرية الأكاديمية العربية مهارات التوظيف مشاريع تخرج

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية: توفير منفذين لعرض منتجات ذوي الهمم بسوق محطة مصر

محافظ الإسكندرية يتفقد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

محافظ الإسكندرية يناقش مع وفد الأكاديمية العربية سبل التعاون

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

"معملتش حاجة غلط وعايزة أكسب".. اعترافات جريئة لـ التيك توكر وفاء عزت

ضبطوها في أحضان "جومانة التونسية".. سقوط إمبراطورة كباريهات الهرم "نهى الدكر"

"الداخلية" تنشر فيديو يوثق سفر "فتاة الأسانسير" مع والدها بمحض إرادتها

حصريًا.. أول ظهور للعروسين سامح الصريطي وحنان في "صاحبة السعادة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من محافظة الخليل ويستولى على مركبتين