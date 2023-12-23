مدير تعليم شمال سيناء يكرم المدارس الفائزة في العروض الرياضية

كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مديري المدارس الحاصلة على مراكز أولي علي مستوي الجمهورية بالعروض الرياضية.



كلمة وكيل الوزارة



وفي بداية كلمته قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للأستاذة حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية لجهدها المبذول في الحصول على هذه المراكز المتقدمة.



كما تم قدم رضوان الشكر والتقدير لتوجيه عام التربية الرياضية لجهودهم المبذولة في المعروض الرياضية.

وقدمت الاستاذة إيمان طلعت الموجه العام بالشكر والتقدير والدعم الكامل من السيد وكيل الوزارة والأستاذة حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية، مما أدى إلى حصول المحافظة على المركز الأول جمهوري في المرحلة الثانوية العامة بمدرسة الشهيد عمرو شكرى الثانوية العسكرية بنين، والمركز الثالث جمهورى في المرحلة الإعدادية بمدرسة الشهيد النقيب عاصم احمد حسين الإعدادية بنين



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وفي سياق آخر كان حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد استقبل اليوم فريق شمال سيناء من ملتقى التعليم أولًا تحت اسم (انا عربى) .

40 معلم ومعلمة يشاركون في الملتقى



قد شارك الفريق ٤٠ معلم لغة عربية من شمال سيناء في الملتقى الذي يقام كل عام احتفالا باليوم العالمي للغة العربية يوم ١٨من ديسمبر.

ودارت خلال الملتقى عدد من الحوارات والمناقشات حول الهوية العربية وتدريس اللغة العربية في مدارسنا.

الدكتورة درية شرف الدين وجمال الشاعر

وحضر حفل الختام كاحد المهتمين باللغة العربية فى مصر والوطن العربي كلا من جمال الشاعر الإذاعي الشهير والدكتورة درية شرف الدين وزير الثقافة سابقا والمذيعة الشهيرة.



وقد قدم المعلمين المشاركين في المنتدى الشكر والتقدير للسيد وكيل الوزارة لاختيارهم مما أدى إلى اكتسابهم بالمعلومات والخبرات.



