السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 16 تاجر سجائر يبيعون بأزيد من السعر الرسمي في الغربية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 16 تاجر سجائر جملة وقطاعي بمراكز، يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة في القاروصة الواحدة.

وقاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش على محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 16 تاجر يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

التسعيرة الرسمية الرقابة التموينية وإخطار النيابات العامة محافظ الغربية صحة المواطنين منظومة الخبز

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