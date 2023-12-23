"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يحظر دخول الدفاع المدنى للأماكن المنكوبة بقطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن الاحتلال يحظر دخول الدفاع المدني للأماكن المنكوبة بقطاع غزة.

طائرات الاحتلال تقصف بعنف جنوبى القطاع

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن طائرات الاحتلال تقصف بعنف جنوبي القطاع، ولا يوجد أماكن أو ممرات آمنة في غزة، منوهًا بأن الاحتلال يروج الأكاذيب.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، أن هناك شهداء ومصابين جددا جراء العدوان الإسرائيلي وسط القطاع، كما يواصل الاحتلال استهداف عربات وأطقم الإسعاف في غزة.

وتابع: مدفعية الاحتلال تقصف بشكل عشوائي جنوبي ووسط قطاع غزة، وتواصل زوارق الاحتلال قصفًا عشوائيًا للمناطق الغربية بغزة.