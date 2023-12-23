محلل سياسى: إسرائيل تقصف غزة للانتقام وليس لتحقيق أهداف

قال الدكتور ماهر صافي، محلل سياسي فلسطيني، إن عدد الشهداء في قطاع غزة في ازدياد مستمر بأكثر من 21 ألف شهيد، إضافة إلى الآلاف تحت الأنقاض ومعظمهم أطفال ونساء وشيوخ.

وأضاف صافي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أن الشهداء جرى استهدافهم على نحو مباشر، وهذا هو بنك الأهداف الإسرائيلي، أي النساء والأطفال، حيث تضرب إسرائيل بكل قوة داخل قطاع غزة للانتقام وليس لتحقيق أي أهداف.

تدمير شمال غزة والشجاعية والشاطئ

ونوَّه المحلل السياسي الفلسطيني بأن كل الأهداف التي رصدها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فشلت، أي الهدف الأمني والعسكري والقضاء على حماس وإعادة المحتجزين، ودمرت قطاع غزة بنحو 75%.

ولفت إلى أنه جرى تدمير شمال غزة والشجاعية والشاطئ، وبخاصة الشجاعية التي ينتقم جيش الاحتلال منها، حيث إن لها ذكريات كثيرة مع جيش الاحتلال وبخاصة لواء جولاني في عام 2014، عندما قُتل ما يزيد على 14 جنديًا وأُصيب العشرات في حرب عام 2014، وكان الانتقام هو اللغة الموجودة لقائد لواء جولاني، الذي قُتل قبل أيام مع 11 فردًا إسرائيليًا.