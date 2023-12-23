السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: إسرائيل تقصف غزة للانتقام وليس لتحقيق أهداف

ماهر صافي
ماهر صافي

قال الدكتور ماهر صافي، محلل سياسي فلسطيني، إن عدد الشهداء في قطاع غزة في ازدياد مستمر بأكثر من 21 ألف شهيد، إضافة إلى الآلاف تحت الأنقاض ومعظمهم أطفال ونساء وشيوخ.

وأضاف صافي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أن الشهداء جرى استهدافهم على نحو مباشر، وهذا هو بنك الأهداف الإسرائيلي، أي النساء والأطفال، حيث تضرب إسرائيل بكل قوة داخل قطاع غزة للانتقام وليس لتحقيق أي أهداف.

تدمير شمال غزة والشجاعية والشاطئ

ونوَّه المحلل السياسي الفلسطيني بأن كل الأهداف التي رصدها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فشلت، أي الهدف الأمني والعسكري والقضاء على حماس وإعادة المحتجزين، ودمرت قطاع غزة بنحو 75%.

ولفت إلى أنه جرى تدمير شمال غزة والشجاعية والشاطئ، وبخاصة الشجاعية التي ينتقم جيش الاحتلال منها، حيث إن لها ذكريات كثيرة مع جيش الاحتلال وبخاصة لواء جولاني في عام 2014، عندما قُتل ما يزيد على 14 جنديًا وأُصيب العشرات في حرب عام 2014، وكان الانتقام هو اللغة الموجودة لقائد لواء جولاني، الذي قُتل قبل أيام مع 11 فردًا إسرائيليًا.

21 ألف شهيد محلل سياسي الشهداء في غزة غزة ازدياد مستمر أكثر من 21 ألف شهيد

مواد متعلقة

واشنطن: إيران تدعم صواريخ الحوثيين نحو إيلات

الاحتلال: اعتقلنا أكثر من 200 فلسطينى بالقطاع خلال أسبوع

أشرف العجرمى: إسرائيل لا تستطيع القضاء على حماس (فيديو)

الفصائل الفلسطينية تعلن استهداف قوة خاصة لجيش الاحتلال وسط قطاع غزة

"القاهرة الإخبارية": ضربات مكثفة تستهدف الجانب الشرقى.. و18 شهيدًا جراء استهداف منازل بالنصيرات

قتلى ومصابون فى صفوف الاحتلال خلال الساعات الماضية بقطاع غزة

أبوالغيط: قرار مجلس الأمن الداعى لهدنة إنسانية بقطاع غزة جاء متأخرًا

غارات مكثفة تستهدف شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يفتح الباب أمام رحيل الشناوي وعبدالمنعم في الشتاء لهذه الأسباب

عاجل.. كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

عاجل.. تقرير أمريكى يكشف فشل إسرائيل فى غزة: التوقعات قاتمة

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

عاجل.. "القسام" تقتل وتصيب عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال فى شمال غزة

"ود مدني" في السودان.. فخ آخر للموت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

"ود مدني" في السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغني... وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهلال الأحمر الفلسطيني يستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبو سالم

فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟