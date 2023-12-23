الفصائل الفلسطينية تعلن استهداف قوة خاصة لجيش الاحتلال وسط قطاع غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، عن استهداف قوة خاصة لجيش الاحتلال وسط قطاع غزة، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

تدمير 5 دبابات للاحتلال وقتل وإصابة جميع أفرادها

وأشارت الفصائل إلى تدمير 5 دبابات للاحتلال وقتل وإصابة جميع أفرادها بجباليا.

وهناك معارك متواصلة بين الفصائل والاحتلال بمنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 53 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي، وحسب الإحصاءات الفلسطينية، لا يزال هناك 6700 مفقود تحت الأنقاض، فضلًا عن تدمير 70% من الوحدات السكنية في غزة.