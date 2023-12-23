السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إعلام إسرائيلي: الجيش لم يحقق أهداف حربه على غزة

آثار الدمار بغزة
آثار الدمار بغزة

قال إعلام إسرائيلي، إن الجيش لم يحقق أهداف حربه على غزة، ولا يزال بعيدا.

مساع لإخراج الكنيست لعطلة مبكرة

وأشار إعلام إسرائيلي، إلى أن هناك مساع لإخراج الكنيست لعطلة مبكرة بهدف تجنب التصويت على حجب الثقة عن نتنياهو وحكومته على خلفية الحرب في غزة، في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية".

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد أكثر من 20 ألف شخص، وجرح ما يزيد على 56 ألفا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

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