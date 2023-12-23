إطلاق البوستر الرسمى لمسلسل «حالة خاصة» قبل طرحه عبر watch it

أطلقت منصة watch it وشركة «تي فيجن» البوستر الرسمي للمسلسل المنتظر حالة خاصة من بطولة طه دسوقي وغادة عادل قبل أيام من إطلاقه بشكل رسمي عبر المنصة.

مسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقي

وظهر أبطال العمل على صدارة البوستر الجديد، ومنهم طه دسوقي وغادة عادل.

العمل من إخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، وهو من إنتاجات منصة واتش إت الأصلية.

وكشفت منصة Watch it عن شخصيات أبطاله الرئيسيين، حيث يلعب طه دسوقي دور محام يدعي نديم وهو محام مبتدئ ومتدرب في مكتب أماني النجار وهي الشخصية التي تلعبها النجمة غادة عادل، حيث يواجه العديد من التحديات والصعوبات خلال عمله وحياته.

فيما تقدم غادة عادل شخصية أماني النجار وهي محامية مخضرمة تكسر جميع القواعد لكسب قضاياها.

ويُعد مسلسل "حالة خاصة" أولى بطولات الفنان طه دسوقي، في عالم الدراما التليفزيونية حيث تتيح منصة "Watch it" للنجوم الجدد والشباب، فرصة البطولة المطلقة بشكل مميز ومختلف وتمثل ذلك في عدد من الأعمال الحصرية التي قدمتها المنصة خلال الفترة الماضية ومنها مسلسل "على باب العمارة" لحاتم صلاح، ومسلسل "بالطو" لعصام عمر، و"ريفو" للفنان أمير عيد.

وكانت منصة واتش إت قدمت عددا كبيرا من الشباب في بطولات مطلقة للمرة الأولى منهم المطرب أمير عيد في مسلسل ريفو والفنان عصام عمر في مسلسل بالطو والفنان حاتم صلاح في مسلسل على باب العمارة، وغيرهم من الشباب في أعمالها المختلفة خلال الفترة الماضية.