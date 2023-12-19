الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قريبًا "حالة خاصة".. Watch it تُشوق الجمهور لأحدث أعمالها الحصرية (صور)

حالة خاصة
حالة خاصة

طرحت منصة Watch it البوسترات التشويقية لأحدث أعمالها الدرامية “حالة خاصة” لطه الدسوقي وغادة عادل. 

وشوقت “Watch it” جمهورها للعمل الذي يعد أحدث إنتاجاتها الحصرية والمقرر عرضه مطلع العام الجديد. 

حالة خاصة

وتصدرت غادة عادل وطه دسوقي، البوسترات الدعائية للمسلسل بشكل منفرد ولم تكشف المنصة عن هويتهما في البوسترات الدعائية، حيث صاحب البوسترات عبارة عرفتوه، عرفتها "حالة خاصة" قريبا. 

حالة خاصة

ودخل المخرج عبدالعزيز النجار، معسكرا مغلقا للانتهاء من عمليات مونتاج ومكساج المسلسل الدرامي الجديد “حالة خاصة” من بطولة طه دسوقي وغادة عادل.

وكان المخرج عبدالعزيز النجار قد رفع شعار "الفركش" أمس الأول بعد أكثر من 5 أشهر تصويرا للعمل المقرر عرضه في الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل على منصة Watch it. 


ومن المقرر أن تبدأ منصة Watch it خلال الفترة المقبلة في الحملة الدعائية للعمل استعدادا لعرضه.

وكانت منصة Watch it قد طرحت البوستر الدعائي للعمل والذي تصدره كل من طه دسوقي وغادة عادل استعدادا لطرحه مطلع العام الجديد.

مسلسل "حالة خاصة" مكوّن من 10 حلقات، للعرض على منصة watch it الأصلية، والعمل من إخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، ويشارك في بطولة العمل غادة عادل والفنان تبيل علي ماهر.

وعلمت "الدستور" أن المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

ويُعد مسلسل "حالة خاصة" أولى بطولات الفنان طه دسوقي، في عالم الدراما التليفزيونية حيث تتيح منصة "Watch it" للنجوم الجدد والشباب، فرصة البطولة المطلقة بشكل مميز ومختلف وتمثل ذلك في عدد من الأعمال الحصرية التي قدمتها المنصة خلال الفترة الماضية ومنها مسلسل "على باب العمارة" لحاتم صلاح، ومسلسل "بالطو" لعصام عمر، و"ريفو" للفنان أمير عيد.

مسلسل "حالة خاصة"


"حالة خاصة" هو أحد الإنتاجات الخاصة والحصرية لمنصة "WATCH IT"، ومكون من 10 حلقات ويُعرض على منصة Watch it خلال شهر يناير  المقبل بواقع حلقتين أسبوعيًا.

ومسلسل “حالة خاصة” من بطولة طه دسوقي، غادة عادل ونبيل على ماهر، وتأليف مهاب طارق ومن إخراج عبدالعزيز النجار

حالة خاصة مسلسل حالة خاصة مسلسل حالة خاصة watch مسلسل حياة خاصة غادة عادل وطه دسوقي watch it

مواد متعلقة

الليلة.. الوثائقية تعيد عرض الجزء الأول من وثائقي "الريحاني"

صراع بين مصطفى شعبان ومنذر رياحنة على زعامة شادر السمك فى "المعلم"

نبيلة عبيد: مبروك للرئيس السيسي وشكرًا للشعب المصري

"إذاعات التعاون الإسلامي" يهنئ الرئيس السيسي بولاية جديدة

خالد زكي مهنئًا الرئيس السيسي: "إرادة المصريين فوق أي إرادة"

إيناس جوهر: نجاح الرئيس السيسى استكمال لمسيرة التنمية والإنجازات

"فركش" فى موقع تصوير زينهم لـ أحمد داود

أمير كرارة يواصل تصوير "بيت الرفاعى" فى ديكور شقة لمدة أسبوع

الأكثر قراءة

جدل كبير بشأن "كريسماس صلاح" فى إنجلترا.. ومتابعون: "أطفال غزة تبكى" (صور)

تفاصيل رسالة الكونجرس لبايدن: ممارسات نتنياهو خطر على الجميع

محمود عاقب زوجته بـ9 طعنات بسبب "الجمعية".. ووالدتها: "قتلها فى بيتى"

لعنة الفراعنة.. تفاصيل الكشف عن حفرة أثارت رعب أهالي كرداسة

الرئيس السيسى يلتقى منافسيه فى انتخابات الرئاسة: التجربة تثرى التعددية والتنوع فى المشهد السياسى والديمقراطى

تهديد سيدة وابنتها بسلاح ناري.. "أمن قنا" يفحص مقطع فيديو متداول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الأهلى.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى