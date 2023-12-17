الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غادة عادل تبدأ تصوير مسلسلها الرمضانى "لانش بوكس".. وتنتظر عرض "حالة خاصة"

غادة عادل
غادة عادل

بدأت النجمة غادة عادل تصوير أول مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد "لانش بوكس" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

وجمعت المشاهد الأولى بين غادة عادل وجميلة عوض وفدوى عابد.

 من جانبه يواصل المخرج هشام الرشيدي ترشيح الأبطال المشاركين في البطولة، وذلك بالتزامن مع تصوير العمل للانتهاء منه بشكل مبكر وقبل حلول شهر رمضان بوقت كافٍ وذلك وفقًا للخطة الزمنية والمكانية الموضوعة من الشركة المنتجة للعمل. 

حالة خاصة 

وتنتظر غادة عادل تحديد موعد نهائي لعرض المسلسل الدرامي الجديد "حالة خاصة" عبر منصة WATCH IT وهو العمل الذي تشارك في بطولته أمام طه دسوقي. 

وكان أبطال العمل قد انتهوا من تصوير مشاهده بالكامل الخميس الماضي ودخل المسلسل مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا لعرضه.

مسلسل "حالة خاصة" مكوّن من 10 حلقات، للعرض على منصة watch it الأصلية، والعمل من إخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، ويشارك في بطولة العمل غادة عادل والفنان نبيل علي ماهر.

وعلم "الدستور" أن المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

ويُعد مسلسل "حالة خاصة" أولى بطولات الفنان طه دسوقي، في عالم الدراما التليفزيونية حيث تتيح منصة "Watch it" للنجوم الجدد والشباب، فرصة البطولة المطلقة بشكل مميز ومختلف وتمثل ذلك في عدد من الأعمال الحصرية التي قدمتها المنصة خلال الفترة الماضية ومنها مسلسل "على باب العمارة" لـ حاتم صلاح، ومسلسل "بالطو" لـ عصام عمر، و"ريفو" للفنان أمير عيد.

مسلسل "حالة خاصة"

مسلسل "حالة خاصة" هو أحد الإنتاجات الخاصة والحصرية لمنصة "WATCH IT"، ومكون من 10 حلقات ويُعرض على منصة Watch it خلال شهر يناير  المقبل بواقع حلقتين أسبوعيًا.

ومسلسل "حالة خاصة" من بطولة طه دسوقي، غادة عادل ونبيل على ماهر، وتأليف مهاب طارق ومن إخراج عبدالعزيز النجار.

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