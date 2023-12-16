السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

معسكر مغلق لمخرج "حالة خاصة" استعدادا لعرضه على "watch it"

أسرة مسلسل حالة خاصة
أسرة مسلسل حالة خاصة

دخل المخرج عبد العزيز النجار، معسكرا مغلقا للانتهاء من عمليات مونتاج ومكساج المسلسل الدرامي الجديد “حالة خاصة” من بطولة طه دسوقي وغادة عادل. 

وكان المخرج عبد العزيز النجار قد رفع شعار "الفركش" أول أمس الخميس بعد أكثر من 5 شهور تصوير للعمل المقرر عرضه في الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل على منصة Watch it. 

ومن المقرر أن تبدأ منصة Watch it خلال الفترة المقبلة في الحملة الدعائية للعمل استعدادا لعرضه. 

وكانت منصة Watch it قد طرحت البوستر الدعائي للعمل والذي تصدره كلا من طه دسوقي وغادة عادل استعدادا لطرحه مطلع العام الجديد. 

مسلسل "حالة خاصة" مكوّن من 10 حلقات، للعرض على منصة watch it الأصلية، والعمل من إخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، ويشارك في بطولة العمل غادة عادل والفنان تبيل علي ماهر.

وعلمت "الدستور" أن المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي. 

ويُعد مسلسل "حالة خاصة" أولى بطولات الفنان طه دسوقي، في عالم الدراما التليفزيونية حيث تتيح منصة "Watch it" للنجوم الجدد والشباب، فرصة البطولة المطلقة بشكل مميز ومختلف وتمثل ذلك في عدد من الأعمال الحصرية التي قدمتها المنصة خلال الفترة الماضية ومنها مسلسل "على باب العمارة" لـ حاتم صلاح، ومسلسل "بالطو" لـ عصام عمر، و"ريفو" للفنان أمير عيد. 

مسلسل "حالة خاصة"

مسلسل "حالة خاصة" هو أحد الإنتاجات الخاصة والحصرية لمنصة "WATCH IT"، ومكون من 10 حلقات ويُعرض على منصة Watch it خلال شهر يناير  المقبل بواقع حلقتين أسبوعيًا. 

ومسلسل “حالة خاصة” من بطولة طه دسوقي، غادة عادل ونبيل على ماهر، وتأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار. 

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