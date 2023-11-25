غادة عادل توشك على الانتهاء من تصوير مسلسل "حالة خاصة"

أوشكت الفنانة غادة عادل علي الانتهاء من تصوير دورها ضمن أحداث المسلسل الدرامي الجديد “حالة خاصة” والذي يعد أولى بطولات طه دسوقي المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية.

ومسلسل “حالة خاصة” من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر منصة WATCH IT.

وكانت منصة Watch it قد طرحت البوستر الدعائي للعمل منذ أيام استعدادا لطرحه مطلع العام الجديد.

مسلسل "حالة خاصة" مكوّن من 10 حلقات، للعرض على منصة watch it الأصلية، والعمل من إخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، ويشارك في بطولة العمل غادة عادل والفنان تبيل علي ماهر.

وعلمت "الدستور" أن المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

ويُعد مسلسل "حالة خاصة" أولى بطولات الفنان طه دسوقي، في عالم الدراما التليفزيونية حيث تتيح منصة "Watch it" للنجوم الجدد والشباب، فرصة البطولة المطلقة بشكل مميز ومختلف وتمثل ذلك في عدد من الأعمال الحصرية التي قدمتها المنصة خلال الفترة الماضية ومنها مسلسل "على باب العمارة" لـ حاتم صلاح، ومسلسل "بالطو" لـ عصام عمر، و"ريفو" للفنان أمير عيد.

مسلسل "حالة خاصة"

مسلسل "حالة خاصة" هو أحد الإنتاجات الخاصة والحصرية لمنصة "WATCH IT"، ومكون من 10 حلقات ويُعرض على منصة Watch it خلال شهر نوفمبر المقبل بواقع حلقتين أسبوعيًا.

المسلسل من بطولة طه دسوقي، غادة عادل ونبيل على ماهر، وإخراج عبدالعزيز النجار.

من جهة أخرى تستعد الفنانة غادة عادل لبدء تصوير فيلمها الجديد والذي يحمل اسم "ماما حلوة" في مدينة "لاس فيجاس" الأمريكية، ويشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، والعمل من إخراج عمرو صلاح.