السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صلاح مغاورى: قرار مجلس الأمن حظى بموافقة 13 عضوًا.. وامتنعت أمريكا وروسيا عن التصويت

صلاح مغاوري
صلاح مغاوري

قال الكاتب الصحفي، صلاح مغاوري، إن أمس شهد صدور قرار مجلس الأمن الدولي بشأن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حيث حظى بموافقة 13 عضوا من المجلس، وامتنعت أمريكا وروسيا عن التصويت.

وأضاف مغاوري، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أن أشياءً كثيرة حدثت داخل كواليس هذا القرار، وتم إرجاء الإصدار عدة مرات نظرا للتباين في المواقف بين روسيا وأمريكا، حيث كانت تعترض واشنطن على وقف كامل لإطلاق النار داخل قطاع غزة، أما الدول التي كانت تشارك في هذا القرار فكانت تصر على وجوب وقف إطلاق النار تماما داخل قطاع غزة.

روسيا اتهمت أمريكا بمحاولة عرقلة وقف إطلاق النار

ونوه الكاتب الصحفي بأن روسيا اتهمت أمريكا بمحاولة عرقلة وقف إطلاق النار، كما كانت هناك اتهامات أخرى، ووفقا لهذا القرار فقد دعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وعلى أوسع نطاق، وتهيئة الظروف لوقف الأعمال العدائية وقفا مستداما.

مجلس الأمن قرار مجلس الامن موافقة 13 عضوا أمريكا روسيا التصويت

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