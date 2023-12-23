أبوالغيط: قرار مجلس الأمن الداعى لهدنة إنسانية بقطاع غزة جاء متأخرًا

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن قرار مجلس الأمن الداعي لهدنة إنسانية بقطاع غزة جاء متأخرًا.

وقف كامل لإطلاق النار بقطاع غزة

وأشار أبوالغيط إلى أنه: "لا يزال هدفنا هو وقف كامل لإطلاق النار بقطاع غزة"، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن رفض الوقف الفوري لإطلاق النار هو رخصة للقتل، وأن المساعي العربية لن تتوقف من أجل الوصول إلى إنهاء الحرب، مطالبًا الولايات المتحدة بأن تُعيد قراءة الموقف، وتتخذ القرار الصحيح من الناحيتين الإنسانية والسياسية.