الاحتلال: اعتقلنا أكثر من 200 فلسطينى بالقطاع خلال أسبوع

أعلن متحدث جيش الاحتلال، اليوم السبت، عن اعتقال أكثر من 200 فلسطيني بالقطاع في أسبوع، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

الاحتلال يواصل عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الثامن والسبعين على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.