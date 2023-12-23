خبير سياحي: مصر أعادت سياحة الذهبيات النيلية لجذب الأجانب

قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، إن الدولة المصرية تفتح جميع الأبواب لتطوير المنظومة السياحية، مشيرًا إلى أن سياحة الفنادق العائمة مهمة ولم تكن موجودة من قبل، ومنذ 15 عامًا أعادت الدولة سياحة الذهبيات وهي مراكب قديمة الشكل من الخارج، ولكنها حديثة ومجهزة بالداخل.

وأضاف وليد البطوطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة بدأت تتجه إلى سياحة اليخوت، متابعًا: "اليخوت تتواجد أكثر في القاهرة، والرحلات النيلية، ولكن الدولة تسعى إلى توفير كل أنواع السياحة، لجذب الأجانب".

السياحة النيلية الفاخرة

وأوضح الخبير السياحي، أن الرحلة إلى مصر بمثابة رحلة العمر للسائحين، مشددًا على أن مصر أصبحت تعتمد على سياسة التطوير السياحي.

وتابع الخبير السياحي، أن مصر تسعى لتحسين التجربة، والتي تقوم على ألا يأتي السائح مرة أخرى فقط بل يجذب أصدقائه وأقاربه للسفر إلى مصر، مشيرًا إلى أن السياحة في مصر تعتبر من جانب عدد كبير من السياح الجائزة الكبرى التي يحصلون عليها في النهاية عقب جمع الأموال.