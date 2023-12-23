ضبط مزور أختام وأوراق رسمية في الجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام والترويج لبيعها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل له معلومات جنائية- مقيم بالجيزة) بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة بمقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (96 خاتم شعار الجمهورية مقلد -109 أكلاشيه منسوب للعديد من الجهات – الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير) بفحص الأجهزة المضبوطة تبين احتوائها على نماذج الأختام وصور المستندات المضبوطة وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.