السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتابع أعمال التطوير والتجميل وتركيب الإنترلوك بمركز صدفا

تركيب بلاط إنترلوك
تركيب بلاط إنترلوك

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين وتركيب بلاط الإنترلوك للشوارع الضيقة بكافة مراكز ومدن المحافظة؛ لإضفاء لمسات جمالية عليها، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الخدمات التي يتعامل معها المواطنون بشكل مباشر، وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتيسير الخدمات وفقًا للإمكانات المتاحة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وجهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجة التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

رفع كفاءة الشوارع والميادين

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه وفقا للتوجيهات لرؤساء المراكز والأحياء بمتابعة كافة أعمال التطوير والتجميل للقرى والمراكز، ورفع كفاءة الشوارع والميادين، قام خالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا، بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع والطرق الضيقة التي يقل عرضها عن ٦ أمتار، والتي يبلغ إجمالي طولها ٣٥٠٠ متر مربع، وبتكلفة ٥٠ مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة.

يأتي ذلك لتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، ورفع كفاءة تلك الشوارع التي يصعب رصفها من جهة وإضفاء المظهر الحضاري على تلك المناطق من جهة أخرى، كما تم أيضا متابعة الأعمال الجارية بتطوير وتجميل مدخل المدينة، وتم التأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق، والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن لإعادة الوجه الحضاري والجمالي إليها.

وأشار اللواء عصام سعد إلى استمرار أعمال التطوير والتجميل بمختلف المراكز والقرى ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع والميادين، خاصة الشوارع الضيقة، وتوفير ممرات آمنة للمواطنين ومناخ ملائم لهم لضمان مستوى رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم على مستوى المحافظة.

تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التطوير ورفع كفاءة الشوارع وتركيب بلاط الانترلوك لإضفاء لمسات جمالية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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