حى شرق أسيوط يشن حملات ليلية لرفع إشغالات الباعة الجائلين والمحال التجارية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار شن حملات إزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بمراكز وأحياء المحافظة، نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور وانتشار المخلفات والقمامة والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم، مشيرًا إلى ضرورة التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام.

تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين



كان محافظ أسيوط قد وجه الأجهزة التنفيذية ببذل المزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات وفقًا للإمكانات المتاحة وشن حملات مرافق وإزالة الإشغالات بالتعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي شرطة المرافق لمنع انتشار الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والمتعدين لتحقيق الانضباط للشوارع.

رفع كل الإشغالات المتواجدة التي تعوق حركة المرور

وفي هذا السياق شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق مدينة أسيوط، برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس الحي، حملة لرفع كل إشغالات الباعة الجائلين وتعديات المحال التجارية على حرم الطريق بمنطقة الجلاء وشارع جودة الأسدي بمنطقة الزهراء بمشاركة سيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس الحي ومسئولي الإشغالات بالحي، وتم رفع كل الإشغالات المتواجدة التي تعوق حركة مرور الشارع وحركة المواطنين، وأسفرت الحملة عن تحرير العديد من المحاضر المتنوعة ما بين أشغال ونظافة وبيئة وذلك لتحقيق الانضباط للشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم التنبيه على أصحاب بعض المحلات بعدم وضع الإشغالات مرة أخرى، ويأتي ذلك ضمن خطة الحي لإزالة الإشغالات المخالفة، إضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين على حرم الطريق وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام.

حملة اشغالات بأسيوط

حملة اشغالات بأسيوط

حملة اشغالات بأسيوط

حملة اشغالات بأسيوط

حملة اشغالات بأسيوط

حملة اشغالات بأسيوط

حملة اشغالات بأسيوط