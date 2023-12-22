الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء رصف طريق كوبري محمد همام بالبداري ضمن الخطة الاستثمارية بأسيوط

جانب من رصف طريق
جانب من رصف طريق كوبري محمد همام

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استكمال خطة الرصف بمركز البداري والبدء في رصف طريق كوبري محمد همام ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم في النقل والانتقال تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة والتي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تنفيذها وفقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية.

رفع قدرات البنية الأساسية

وأكد اللواء عصام سعد، تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع وفقًا للمواعيد المحددة مسبقًا وطبقًا للامكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.

من جهته، قال محمد حسن عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة البداري، إنه تم البدء في أعمال الرصف لطريق كوبري محمد همام بالكداريك ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للمركز للعام المالي الحالي 2023 / 2024 وذلك في إطار تكوين شبكات طرق ترتقي وتحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم وتحقيق السيولة المرورية والبدائل للطرق الرئيسية.

وأشار إلى أن الأعمال تتم تحت إشراف رضا خلف، نائب رئيس المركز، مشيرًا إلى متابعته لمراحل أعمال الرصف والتأكد من مراعاة شروط ومواصفات الجودة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الذي شدد على تقديم خدمات أفضل للمواطنين والعمل على تسهيل النقل والانتقال بكل القطاعات.

وأكد رئيس مركز ومدينة البداري، أن هذا يأتي في إطار خطة المحافظة تحت قيادة اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لرفع كفاءة الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لضمان نيل رضائهم، بالإضافة إلى ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والميادين.

جانب من رصف طريق كوبري محمد همام
جانب من رصف طريق كوبري محمد همام
جانب من رصف طريق كوبري محمد همام
جانب من رصف طريق كوبري محمد همام
جانب من رصف طريق كوبري محمد همام
جانب من رصف طريق كوبري محمد همام
جانب من رصف طريق كوبري محمد همام
جانب من رصف طريق كوبري محمد همام
جانب من رصف طريق كوبري محمد همام
جانب من رصف طريق كوبري محمد همام
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خطة الرصف بمركز البداري للارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير سبل الراحة محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري

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