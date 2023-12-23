السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد فوزى: جهود مصر نجحت فى تغيير الخطاب الأوروبى حول غزة

محمد فوزي
محمد فوزي

قال محمد فوزي، الباحث في المركز المصري للدراسات، إنه في إطار مركزية القضية الفلسطنية تاريخيًا ومصر تركز معها بشكل أساسي، خاصة مع مدى تأثير القضية على الدوائر السياسية في المنطقة، وتعد القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الدولة قضية مركزية. 

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تبذل جهودًا للتركيز على الاتصالات الدولية والإقليمية لتحقيق أهداف مصر بشأن القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن مصر نشرت السردية أن ما يحدث في غزة جرائم حرب، وأن ما يحدث بسبب استمرار الاحتلال.

الجهود المصرية للتوصل لوقف كامل لإطلاق النار في غـزة

وأوضح الباحث في المركز المصري للدراسات أن السردية كانت أمامها إسرائيلية، والتي تصف ما يحدث في غزة بأنه جريمة حرب وردة فعل عن ما حدث، ولكن مصر ثبتت رؤيتها، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية نجحت في تغيير الخطاب الأوروبي حول غزة من حيث ضرورة وقف إطلاق النار، والدعوة إلى إدخال المساعدات إلى القطاع.

الباحث في المركز المصري للدراسات الدولة المصرية القضية الفلسطنية غزة لإطلاق النار

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