السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مركز النشر الدولي بجامعة القناة ينظم ورش بالتعاون مع بنك المعرفة بكليات القطاع الطبي

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

نظم مركز النشر الدولى بجامعة قناة السويس بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى ودار النشر العالمية السيفير Elsevier  سلسلة من ورش العمل بكليات القطاع الطبي تتضمن كليات 
الطب البشرى وطب الأسنان والعلاج الطبيعى والصيدلة والتمريض، ويأتب ذلك في اطار الاهتمام الكبير الذى توليه جامعة قناة السويس بمنظومة التعليم ودعم البحث العلمى في مختلف المجالات المعرفية ومن أجل رفع تصنيف الجامعة لتتبوأ مكانةً مرموقةً بين الجامعات العالمية.

جاءت هذه الورش تحت رعاية   الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف تنفيذي الدكتور جمال المصري مدير مكتب النشر الدولي وحاضر فيها الدكتور إسلام ناجى مدير تسويق دار النشر السيفير ElSevier بفرع افريقيا والشرق الأوسط، وحضرها لفيف من طلاب الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بكليات القطاع الطبي.

الهدف من ورش العمل

وأشار الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، إلى أن الهدف من ورش العمل هي التعريف بمحرك البحث الطبي Clinicalkey بالمؤسسات والمستشفيات الجامعية والتعليمية والذى يدعم القرارات الطبية لفرق الرعاية لإيجاد وتطبيق المعرفة ذات الصلة، والتي تغطى أكثر من 45 تخصصًا بأكثر من 1000 كتاب و700 دورية طبية.


ومن جهته؛ أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الورش تناولت العديد من المحاور من أهمها إرشادات التجارب. السريرية وتثقيف المرضى لتوفير المعلومات الموثقة والمعتمدة والتحميل المجانى لاحدث المراجع من كتب كاملة ومقالات علمية او الاطلاع وتحميل فيديوهات مصورة لعمليات جراحية أو خطوات إجرائية فى المجال الطبى.


فضلًا عن تجهيز عروض تعليمية موثقة presentations من مصادر حديثة ومعتمدة والاطلاع على أحدث الدراسات الدوائية والتأثيرات الدوائية وميكانيكية عملها.

وأشرف الدكتور جمال المصرى مدير مركز النشر الدولى بالجامعة، بالإشراف على عقد ورش العمل.

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