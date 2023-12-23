السبت 23 ديسمبر 2023
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عالم

وزير الخارجية الإيطالى: ولادة طفلة فلسطينية على متن المستشفى الإيطالى العائم

نائب رئيس الوزراء
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني ولادة طفلة فلسطينية على متن السفينة المستشفى فولكانو الراسية بأحد المواني المصرية" القريبة من قطاع غزة.

وأشار "تاياني" - في تصريح للصحفيين الجمعة خلال زيارته لألبانيا، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - إلى أن "والدة الطفلة كانت على متن السفينة لأن لديها ابنة أخرى مصابة تتلقى العلاج".

وكانت إيطاليا قد أعلنت في وقت سابق أن السفينة فولكانو، التابعة لسلاح البحرية والمجهزة بغرف عمليات ومعدات تشخيص وأدوية وعلى متنها إخصائيون طبيون قد أبحرت من أجل توفير العلاج لجرحى قطاع غزة الفلسطينيين.

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