السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

برلمانى إيطالى: نتنياهو مسئول عن "جرائم حرب فى غزة"

نتنياهو
نتنياهو

حمّل البرلماني في الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض أليساندرو تزان، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسئولية "ارتكاب جرائم حرب" في قطاع غزة الفلسطيني.
 

وأشار زان رئيس قسم الحقوق في الحزب، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أمس الجمعة، إلى أنه "وفقًا لمنظمة أوكسفام، فإن 90% من سكان غزة معرضون لخطر الموت جوعًا بسبب الحصار المفروض على دخول المساعدات الإنسانية الذي تفرضه حكومة نتنياهو".

 

وقال البرلماني "إنها جريمة حرب حقيقية، فحتى الآن، قُتل 20 ألف مدني خلال شهرين فقط من القصف، منهم 8 آلاف طفل"، وإن الحرب على غزة لم تعد دفاعًا عن النفس ولا رد فعل، ولا حتى انتقامًا من حركة حماس، بل إنها إبادة منهجية.

 

وطالب البرلماني المعارض الحكومة الإيطالية بـ"أن تتوقف عن دعم هذه المذبحة وأن تدعو بكل قوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار"، وقال: "لا يمكننا أن نكون متواطئين" حيال ما يحدث في القطاع.

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