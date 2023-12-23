السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. استشهاد 18 فلسطينيا فى قصف منزل بالنصيرات وسط غزة

قصف غزة
قصف غزة

استشهد ما لا يقل عن 18 فلسطينيًا مساء أمس الجمعة، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

قالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلًا في شارع العشرين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 18 فلسطينيًا على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

ودمرت غارة نفذها طيران الاحتلال محطة لتحلية المياه بشارع غزة القديم في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

قصفت مدفعية الاحتلال الطابق الأخير من منزل يعود لعائلة عرفة في حي الأمل بمدينة خان يونس، حيث أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طيران الاحتلال نفذ قصفًا عنيفًا أمام مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس.

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