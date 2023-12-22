الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس شعبة الأدوية يكشف مفاجآت عن نقص الأدوية: البديل المصري متوفر بنفس الكفاءة

الدكتور علي عوف
الدكتور علي عوف

أوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، حقيقة وجود نقص بالأدوية مثل الأنسولين ودواء مرض السكر، قائلًا: "إن الدواء هو سلعة استراتيجية ويعتبر أمن قومي، وبالتالي فإن الدواء بالتحديد يحظى باهتمام من قبل الحكومة، والدولة كلها بما فيها مؤسسة الرئاسة تعتم جدا بقطاع الدواء، وكل أسبوع يوجد اجتماع للبنك المركزي وهيئة الدواء ووزارة الصحة لمتابعة مخزون الدواء". 

وأضاف الدكتور علي عوف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطف بكري، عبر قناة صد البلد، أنه في حالة الاحتياج، يتم التدبير الفوري لجميع الأدوية التي ليس لها بدائل، أو الأدوية الاستراتيجية التي لها بدائل من مواد الدم.

وأوضح أن الأدوية الأساسية مثل أدوية السكر والضغط والغدة الدرقية، فعلى سبيل المثال أدوية السكر يوجد منها أقراص منها المستورد ومنها المصري، لافتا إلى أنه بالنسبة للمستورد الذي له بدائل مصرية فيوجد به قلة لكن البدائل بنفس الكفاءة، كما أن السعر بنصف سعر المستورد وهي موجودة ومتوفرة بكميات ومخزون يكفي لمدة 6 أشهر. 

نقص الادوية شعبة الأدوية اتحاد الغرف التجارية وزارة الصحة الدكتور علي عوف

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