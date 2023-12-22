"كابيتانو مصر".. هاني رمزي يكشف رحلته من عابدين إلى عرض من الدوري الياباني

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية.

وكشف هاني رمزي، لاعب الأهلي والمنتخب السابق، بداية رحلته مع كرة القدم، والتي بدأها قبل النادي الأهلي، حيث قال إنه في البداية كان يلعب في عابدين والسيدة زينب، ثم أخذه والده وقال له: "هقدملك في الأهلي"، وذلك بعد الاكتفاء باللعب في عابدين والسيدة.

وقال رمزي في برنامج كابيتانو مصر، إنه علم أن هناك مدربا من سويسرا كان يريد أن ينقله إلى الدوري الياباني، حيث كان يتابعه، ومن شدة إعجابه بمستواه لقبه برولز رويس.

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى أنه كان من الصعب أن ينتقل إلى اليابان ويلعب فيها وقتها، قائلا: "كان صعب أروح اليابان".

وأوضح رمزي إن أول مباراة له في الدوري الألماني كان كأس السوبر الألماني أمام بايرن ميونخ، وفاز فريقه بنتيجة 3/1، كان أول لاعب مصري يلعب البوندزليجا.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".