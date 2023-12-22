ألفاريز يمنح مانشستر سيتى التقدم على فلومينينسى فى نهائى المونديال

نجح فريق مانشستر سيتي في التقدم على فلومينينسي البرازيلي خلال أحداث المباراة النهائية المقامة بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة.

جاء الهدف في الدقيقة الأولى بعد تسديدة صاروخية من آكي ارتطمت بالقائم وتابعها ألفاريز في المرمى.

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تشكيل سيتي لمواجهة فلومينينسي بنهائي مونديال الأندية 2023

وشهد تشكيل سيتي الأساسي، وجود 3 تغييرات عن مباراة أوراوا الماضية بنصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث يشارك دياز ولويس ريكو وألفاريز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، ستونز، دياز، ناثان آكي.

خط الوسط: لويس، رودري، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، جريليش، ألفاريز.

القنوات الناقلة لنهائي مونديال الأندية بين مانشستر سيتي وفلومينينسي.

تنقل المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية، عبر شبكة قنوات SSC السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نجح في الوصول للمباراة النهائية من مونديال الأندية، بعد الفوز على أوروا ريد الياباني بنتيجة 3/0، في الدور نصف النهائي من المونديال.

مونديال العالم للأندية 2023

وتعد النسحة الحالية من مونديال العالم للأندية، المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية، والذي انطلقت يوم 12 ديسمبر الجاري وتختتم الجمعة، هي الأخيرة بنظامها الحالي، بعد قرار «فيفا»، عمل تغيير شامل وكلي في نظام البطولة، اعتبارا من نسخة 2025.

ويشمل هذا التغيير زيادة عدد الفرق لـ32 فريقا، مقسمين كالتالي.. 12 معقدا لأوروبا و6 من أمريكا الجنوبية، و4 فرق من قارة آسيا، ومثلها من قارة إفريقيا، ومثلها من أمريكا الشمالية، وفريق من أوقيانوسيا والبلد المستضيف للمونديال العالمي.

وتنطلق النسخة المقبلة من مونديال العالم للأندية، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية.