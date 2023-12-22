الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمر كمال والليثى ينضمان لترندات يوتيوب بـ"أخوك يشرف بلد"

عمر كمال ومحمود الليثي
عمر كمال ومحمود الليثي

استطاع المطرب الشعبي عمر كمال بمشاركة محمود الليثي، أن يحققا نجاحًا كبيرًا بأحدث أعمالهما الغنائية "أخوك يشرف بلد"، وانضما لقائمة الأكثر مشاهدة خلال يومين من طرحها على يوتيوب.

الأغنية من كلمات مصطفى الجن، وألحان علاء غنيم، وتوزيع إسلام شيبسي، مهندس صوت أحمد جودة.

جدير بالذكر أنه عمر شارك صورة بوستر الأغنية عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وعلق عليها: "احترامًا لقرارات نقابة الموسيقيين والنقيب مصطفى كامل.. تم تأجيل الأغنية ليوم الثلاثاء القادم.. لتعديل بعض المقاطع فى الأغنية.. إن شاء الله ميعادنا يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر".

محمود الليثي الليثي أخوك يشرف بلد عمر كمال الشعبي نجاح يوتيوب

مواد متعلقة

مع ويل سميث وجونى ديب.. محمد ثروت: "انتظرونا فى قراصنة بولاق"

كواليس حلقة رامى صبرى مع إسعاد يونس فى "صاحبة السعادة"

18 يناير.. طرح البرومو الرسمي لفيلم "حمص وحلاوة"

السهرة إيه.. حسن الرداد يعلن عن الأغنية الدعائية لفيلم "بلومندو"

الأكثر تداولًا.. مواعيد عرض مسلسل "حدث بالفعل" على cbc

مواعيد عرض مسلسل "حدث بالفعل" وأبرز أحداث حكاية "كاملة".. تفاصيل

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية سهر الصايغ فى "المعلم"

عمرو مصطفى يكشف أبرز التحديات فى تعاونه الأول مع الفنان عزيز عبده

الأكثر قراءة

عاجل.. جلسة أخيرة لتجديد تعاقد فتوح واللاعب يوافق على تخفيض مطالبه المالية

لحظة صراخ جنود الاحتلال بعد استهدافهم فى غزة (فيديو)

جلسة تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة (مباشر)

أول تعليق لـ"محمد الشناوى" على انتقاله للدورى السعودى

انتصارات وهمية فى غزة.. إسرائيل تلقى القبض على "هوية" قائد كتائب القسام

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر