عمر كمال والليثى ينضمان لترندات يوتيوب بـ"أخوك يشرف بلد"

استطاع المطرب الشعبي عمر كمال بمشاركة محمود الليثي، أن يحققا نجاحًا كبيرًا بأحدث أعمالهما الغنائية "أخوك يشرف بلد"، وانضما لقائمة الأكثر مشاهدة خلال يومين من طرحها على يوتيوب.

الأغنية من كلمات مصطفى الجن، وألحان علاء غنيم، وتوزيع إسلام شيبسي، مهندس صوت أحمد جودة.

جدير بالذكر أنه عمر شارك صورة بوستر الأغنية عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وعلق عليها: "احترامًا لقرارات نقابة الموسيقيين والنقيب مصطفى كامل.. تم تأجيل الأغنية ليوم الثلاثاء القادم.. لتعديل بعض المقاطع فى الأغنية.. إن شاء الله ميعادنا يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر".