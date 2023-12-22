ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عن سعر أونصة الذهب بالدولار اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، بعد ليلة وحدة من صدور قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة.

“الدستور” يستعرض في التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر..

سعر أونصة الذهب بالدولار اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

شهدت أسعار أونصة الذهب اليوم الجمعة، فى البورصات العالمية ارتفاعا كبير مقارنة بسعرها منذ ثلاث أسابيع مضت وذلك بسبب تراجع سعر الدولار .

وفي سياق متصل، شهد سعر الذهب الفوري ارتفاعا، اليوم الجمعة، بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2055 دولار للأونصة وقد أغلق أمس عند 2045 دولار مرتفعا بنسبة 0.7% عن سعر مدة الثلاث أسابيع التى سبقت ليلة أمس .

وانتشرت عدة تقارير أمس الخميس، حول بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام الحالى 2023، والتي أظهرت تقلص النمو إلى 4.9% من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 5.2 % مما أدى إلى أرتفاع سعر أونصة الذهب .

وأشارت تقارير اقتصادية، إلى وجود زيادة واسعة بشأن مساحة التوقعات والخاصة بأن البنك الفيدرالي سوف يتقدم في عمليات خفض الفائدة، بسبب ظهور التباطؤ في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الأمريكي.

وكان الدولار الأمريكي شهد انخفاض بشكل كبير يوم أمس الخميس 21 ديسمبر 2023 بعد البيانات الأمريكية الاقتصادية الأخيرة ، ليسجل مؤشر الدولار انخفاض بنسبة 0.6% ويسجل أدنى مستوياته منذ 5 أشهر، في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.8% وهو انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي حسب التقارير المنشورة بشان الدولار الأمريكى .

أسعار الجنيه الذهب اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 3474 جنيه

سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب عيار 21 بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 سجل 3040 جنيه

سعر الذهب اليوم عيار 18

سعر الذهب عيار 18 بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 سجل 2606 جنيه