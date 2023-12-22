سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023.. من الموضوعات التى تتزايد معدلات البحث عنها من خلال مؤشر البحث “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد اجتماع البنك المركزي المصري، ليلة أمس، واتخاذه قرارًا بتثبيت سعر الفائدة.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

وكان جرام الذهب عيار 18 قد تأثر أيضا مثل أشقائه بتثبيت سعر الفائدة داخل المركز ليلة واحدة ، حيث سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة بمنتصف تعاملات الصاغة 2606 جنيهات، بعد ارتفاعه 35 جنيه عن سعره ليلة أمس الخميس 21 ديسمبر 2023 وكان ببداية التعاملات اليوم هى 2571 جنيه

سعر الذهب عيار 21 ا ليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 2023 أرتفاعا قيمته تصل إلى 300 جنيه عن سعر أمس الخميس 21 ديسمبر وذلك بعد ليلة من قرار المركزى المصرى بتثبيت سعر الفائدة حيث سجل اليوم الجمعة بمنتصف تعاملات الصاغة سعر 3040 جنيه، وكان ببداية التعاملات 3000 جنيه

سعر الذهب عيار 24 بعد اجتماع البنك المركزي المصري

وعلى صعيد متصل سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 2023 وهو أهم الاعيرة والتى يهتم بشرائها الشريحة الأكبر من المواطنين المستثمرين فى الذهب حيث سجل اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 بمنتصف تعاملات الصاغة 3474 جنيه، بعد ارتفاعه 45 جنيه عن سعره ليلة أمس ، وكان ببداية التعاملات 3429 جنيهًا

سعر أونصة الذهب بالدولار

وقفز سعر الذهب اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 على المستوى العالمي بنحو 25 دولار؛ ليصل سعر أونصة الذهب إلى 2067 دولار، وكان صباح اليوم 2042 دولار

سعر الجنيه الذهب بعد مرور يوم من اجتماع المركزى المصرى

صعد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 ، بمنتصف تعاملات الصاغة إلى 24320 جنيه، وذلك بعد ارتفاعه 320 جنيه عن قيمته ليلة أمس وكان ببداية التعاملات 24000 جنيه وذلك بعد يوم من قرار البن المركزى بتثبيت قيمة الفائدة.