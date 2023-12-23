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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أذكار الصباح اليوم السبت 23-12-2023 المأثورة

دعاء الصباح
دعاء الصباح

أذكار الصباح اليوم السبت من الكلمات الدلالية التي تتصدر القائمة البحثية حاليا عبر منصات البحث وموقع جوجل العالمي، وذلك لرغبة عدد كبير من المسلمين في مختلف بقاع الأرض في إحياء ساعات الليل المتأخرة بالصلاة والتسبيح وقراءة القرآن والدعاء طمعا في سعة الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة.

أذكار الصباح اليوم السبت 23-12-2023
 

يتناول التقرير التالي أذكار الصباح اليوم السبت 23-12-2023 وفقا للصيغ الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية وجاءت كما يلي:-

اللهم في هذا اليوم لا ترد لي ولأحبتي دعاء.. ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء.. ولا تشمت بنا الأعداء.. وادفع عنا كل هم وغم.. اللهم فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي.. وأرزقني صحة وعافية من حيث لا أحتسب.. يارب العالمين يا رحمن يا رحيم.

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«أصبحنا وأصبح الملك لله».. دعاء الصباح اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

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«اللهم إنى أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023

اللهم إنا نسألك أن تسوق إلينا الرزق ما يغنينا.. وتنزل علينا البركة ما يكفينا.. وتدفع عنا من النقم ما يؤذينا.. وترزقنا من العافية ما يشفينا.. وتبارك في ذريتنا وأهالينا.


دعاء الصباح اليوم

اللهم ادخل السكينة إلى قلوبنا.. والمحبة في نفوسنا.. والإبتسامة في وجوهنا.. والسعادة في بيوتنا.. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه في الدنيا ويسر لي أمري ووفقني يارب العالمين.

اللهم ارزقني ما لا اتوقع تحقيقه.. وخير لم أفكر فيه.. وتحقيق أمنيات ظننت يوما أنها مستحيلة.. واستجابة دعوات أكررها دائما ربي وفقني وسخر لي.. بشرني بما انتظره منك فأنت خير المبشرين.

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نسألك الهداية وتيسير الحال.. دعاء السنة الجديدة 2024 المستجاب

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دعاء وأذكار الصباح اليوم الجمعة 22-12-2023


أذكار الصباح اليوم

اللهم خفف عني ثقل هذه الأيام.. اللهم اجعلني ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وحرمت عليهم النار.. كتبت لهم الجنة وحرم عليهم النار يارب العالمين.

اللهم إني عبدك ابن عبدك.. ابن أمتك.. ماض في حكمك عدل في قضاؤك.. اللهم إني أسألك راحة في البدن وعافية في الجسم.. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك.. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري.

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