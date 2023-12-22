يزيد البحث عن دعاء وأذكار الصباح، خلال الساعات الأولى من اليوم، وذلك من قبل الملايين الراغبين في قيام الليل وإحياؤه بالعبادة والطاعة وقراءة القرآن والذكر والتسبيح والدعاء؛ طمعا في رضا الله سبحانه وتعالى وطلب الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية.

دعاء وأذكار الصباح اليوم الجمعة 22-12-2023

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم.. أن يشملنا جميعا بالرحمة والمغفرة.. ويصلح نياتنا وذرياتنا.. ويغفر ذنوبنا وخطايانا.. ويفرج همومنا.. ويشفي مرضانا ويرحم موتانا.. ويعز ديننا.. ويوسع في أرزاقنا.. ويمد في أجالنا على صحة وعافية.. وطاعة وعمل صالح. ويجعل قبور امواتنا روضة من رياض الجنة.

اللهم لا ترفع عني غطاء سترك.. ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا.. اللهم إني أسألك راحة في البدن.. وراحة في القلب.. وراحة في النفس.. واجعل لنا يارب من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.. ومن كل دعاء قبول واستجابة.. اللهم يسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي.

اللهم أدخل السكنية في قلوبنا.. والمحبة في نفوسنا.. والإبتسامة في وجوهنا.. والسعادة في بيوتنا.. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي.. ويسر أمري.. وارحم ضعفي وقلة حيلتي.. وأرزقني الصحة والعافية من حيث لا أحتسب.. اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه.. اللهم وفقني وسدد خطاي.. ويسر أمري.

اللَّهُمَّ لكَ الحمدُ كُلُّهُ، اللَّهُمَّ لا مانِعَ لما بَسَطْتَ، ولا باسِطَ لما قَبضْتَ، ولا هاديَ لمَنْ أَضلَلْتَ، ولا مُضِلَّ لمَنْ هَديْتَ، ولا مُعطيَ لما مَنعْتَ، ولا مانِعَ لما أَعطَيْتَ، ولا مُقرِّبَ لما بَاعدْتَ، ولا مُباعِدَ لما قرَّبتَ.

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

"اللَّهُمَّ إنِّي أصبَحتُ أُشهِدُك، وأُشهِدُ حَمَلةَ عَرشِكَ، ومَلائِكَتَك، وجميعَ خَلقِكَ: أنَّكَ أنتَ اللهُ لا إلهَ إلَّا أنتَ، وأنَّ مُحمَّدًا عبدُكَ ورسولُكَ".

"لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".



قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: "مَن قال: بسمِ اللهِ الذي لا يَضرُ مع اسمِه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ وهو السميعُ العليمِ، ثلاثُ مراتٍ، لم تصبْه فجأةُ بلاءٍ حتى يُصبحَ، ومَن قالها حينَ يُصبحُ ثلاثَ مراتٍ لم تُصبْه فجأةُ بلاءٍ حتى يُمسي".