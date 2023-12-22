الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التطبيق أول يناير.. حازم المنوفي: رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد انحياز الدولة للمواطن

حازم المنوفي
حازم المنوفي

أكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بـالاتحاد العام للغرف التجارية، علي انحياز الحكومة للمواطن والعمل علي رفع مستوى معيشته وتوفير حياة كريمة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم التي أثرت بشكل كبير علي مستوى معيشة جميع شرائح المجتمع وبصفة خاصة محدودي الدخل منهم.
 

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يحقق مبادئ العدالة الاجتماعية

وأشاد  “المنوفي” في تصريحات له اليوم الجمعة، بقرار المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني إلى 200 جنيه، بدلا من 100 جنيه كحد أدنى، والذي سيطبق في شهر يناير المقبل.

80 % من إجمالي المشتغلين يعملون بالقطاع الخاص على مستوى الجمهورية

وأكد  المنوفي، أن قرارات الحكومة جاءت في التوقيت المناسب لتقليل الفجوة الهائلة بين الأجور وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية التي طالما يعمل علي تطبيقها الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة مصر، كما أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يخلق نوع من التوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير معيشة كريمة لهم، وهو ما ينعكس علي زيادة الإنتاج وتحقيق نمو اقتصادي شامل وكامل.

حزمة برامج الحماية الاجتماعية لدعم العامل 

وأضاف المنوفي، أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص للمرة الثالثة خلال عام حيث ارتفع في يناير 2023 من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو الماضي ثم 3500 جنيه في يناير 2024، وهو ما يخدم الشريحة الأكبر بين فئات المجتمع من العاملين بالقطاع الخاص حيث يمثلون نحو 80% من إجمالي المشتغلين على مستوى الجمهورية وفقا للإحصائيات الرسمية، مؤكدا أن القرار يأتي ضمن حزمة من برامج الحماية الاجتماعية، لرفع العبء عن كاهل العامل المصري، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

الشعبة العامة الاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة حياة كريمه المجلس القومي للأجور القطاع الخاص

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