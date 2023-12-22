«كولر» يعد بالفوز على أوراوا: سنقدم كل ما لدينا لحسم الميدالية البرونزية

قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إن مواجهة اليوم أمام أوراوا الياباني ستكون صعبة، أمام فريق منظم ‏ويملك عناصر مميزة في كل الخطوط، وإن الأهلي سوف يقدم كل ما لديه من أجل الفوز بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية.‏



وأوضح في تصريحات فور والوصول لملعب المباراة: "سوف نحارب من أجل الفوز، وقمنا بتجهيز اللاعبين بشكل مناسب.. وقد تأثرنا بشدة بسبب ‏مباراة فلومنينسي البرازيلي، لكن هذا حال كرة القدم".‏



وأضاف مارسيل كولر: "تعودنا أن ننهض سريعا وننظر للأمام ونسعى إلى التطور المستمر وتحسين خطوطنا، وسوف نكون جاهزين لكل ‏التحديات خلال الفترة المقبلة".‏



وأشار كولر إلى أن تسجل الأهداف ليست مهمة لاعبي خط الهجوم فقط، وأن المهم هو خوض المباريات بتركيز شديد واستغلال ‏الفرص، من أجل تحقيق الانتصارات.‏



الأهلي يتحرك إلى ملعب عبدالله الفيصل لخوض مباراة أوراوا الياباني

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحركت منذ قليل إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة؛ لخوض مباراة الأهلي أمام أوراوا الياباني لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو للاعبين بمقر إقامة البعثة في مدينة جدة السعودية، قبل التوجه إلى ملعب المباراة، حرص خلالها على إعطاء بعض التعليمات الفنية الأخيرة، والتأكيد على اللاعبين بالالتزام بالتكليفات التي منحها لهم لتنفيذها خلال اللقاء.

وعبر تاريخه بالبطولة التقى الأهلي مرة واحدة مع فريق من اليابان، وكانت في نسخة كأس العالم للأندية عام 2012، عندما التقى مع فريق سانفريس هيروشيما في الدور الأول وفاز الأهلي بنتيجة 2-1، أحرز للأهلي السيد حمدي ومحمد أبو تريكة، وأحرز هيساتو ساتو هدف سانفريس هيروشيما.

كما سبق للأهلي اللعب رسمياً مع فريق ياباني آخر وهو يوميوري "طوكيو فيردي حالياً"، وكان اللقاء على لقب الكأس الأفروآسيوية للأندية، حيث أقيم لقاء الذهاب في طوكيو يوم 2 سبتمبر 1989، وفاز الأهلي 3-1 أحرز أهداف الأهلي حسام حسن هدفين وهدف لمحمد سعد، وأحرز نوبوهيرو تاكيدا هدف يوميوري، وفي لقاء العودة بالقاهرة يوم 22 سبتمبر 1989، فاز الأهلي 1-صفر، أحرزه طاهر أبو زيد، وفاز الأهلي بالكأس الأفروآسيوية.

وتقام مواجهة الأهلي أمام أوراوا الياباني في الرابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.