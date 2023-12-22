الدقهلية: رفع 470 طن مخلفات وأتربة بنطاق طلخا والمنصورة

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن انطلاق أعمال حملة مكبرة لمدة أسبوع وذلك بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة للطرق بالدقهلية تستهدف رفع التراكمات والمخلفات الصلبة والأتربة والقمامة على الطرق السريعه بنطاق عدد من المراكز والمدن على مستوى المحافظة.

وأشار مختار، إلى أنه تم رفع 430 طن مخلفات بلدية وناتج تطهير، وتم تشغيل المكنسيات، حيث تم رفع 40 طن أتربة بنطاق مراكز: طلخا، والمنصورة، والسنبلاوين، وشربين، بمشاركة الوحدات المحلية الواقعة على الطرق وبإشراف جهاز نظافة وتجميل المنصورة.

وقال مختار: "إننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم في كل القطاعات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين".

وأوضح محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، أنه تم التنسيق مع رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة طلخا واللواء سمير صدقي، رئيس مركز ومدينة المنصورة، وأحمد عبدالعظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، واللواء عادل برغش، رئيس مركز ومدينة شربين، حيث يتم تنفيذ أعمال الحملة المذكورة على الطرق السريعة نطاق المراكز المذكورة لرفع القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة، وتم تشغيل المكنسيات لرفع الأتربة، هذا وتستمر الحملة لمدة أسبوع ولحين الإعلان عن الانتهاء من أعمال رفع كفاءة النظافة العامة على الطرق بنطاق المراكز المُشار إليها.

جدير بالذكر، أن هذه الحملات يتم تنفيذها في إطار الخطة التي اعتمدها محافظ الدقهلية، حرصًا على المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.