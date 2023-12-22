الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الدقهلية: رفع 470 طن مخلفات وأتربة بنطاق طلخا والمنصورة

جانب من الحمله
جانب من الحمله

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن انطلاق أعمال حملة مكبرة لمدة أسبوع وذلك بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة للطرق بالدقهلية تستهدف رفع التراكمات والمخلفات الصلبة والأتربة والقمامة على الطرق السريعه بنطاق عدد من المراكز والمدن على مستوى المحافظة.

وأشار مختار، إلى أنه تم رفع 430 طن مخلفات بلدية وناتج تطهير، وتم تشغيل المكنسيات، حيث تم رفع 40 طن أتربة بنطاق مراكز: طلخا، والمنصورة، والسنبلاوين، وشربين، بمشاركة الوحدات المحلية الواقعة على الطرق وبإشراف جهاز نظافة وتجميل المنصورة.

وقال مختار: "إننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم في كل القطاعات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين".

وأوضح محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، أنه تم التنسيق مع رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة طلخا واللواء سمير صدقي، رئيس مركز ومدينة المنصورة، وأحمد عبدالعظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، واللواء عادل برغش، رئيس مركز ومدينة شربين، حيث يتم تنفيذ أعمال الحملة المذكورة على الطرق السريعة نطاق المراكز المذكورة لرفع القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة، وتم تشغيل المكنسيات لرفع الأتربة، هذا وتستمر الحملة لمدة أسبوع ولحين الإعلان عن الانتهاء من أعمال رفع كفاءة النظافة العامة على الطرق بنطاق المراكز المُشار إليها.

جدير بالذكر، أن هذه الحملات يتم تنفيذها في إطار الخطة التي اعتمدها محافظ الدقهلية، حرصًا على المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية انطلاق اعمال حملة مكبرة المنصورة

مواد متعلقة

18 مصابًا إثر انقلاب ميكروباص بالدقهلية

مصرع مسن متفحما في حريق بمزرعة دواجن بمحافظه الدقهلية

"صحة الدقهلية": دعم وحدة الكلى بمستشفى دكرنس بماكينتي غسيل بقيمة مليون جنيه

محافظ الدقهلية: مشروع تطوير مساكن الجلاء هدية رئاسية لأهالي المنصورة

محافظ الدقهلية يشهد تسلم 4٫600 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 محافظة الدقهلية الترم الأول

صحة الدقهلية: العلاج الحر تصدر تراخيص 72 معملًا وترفض 16 لعدم توافر الاشتراطات

رفع 530 طن قمامة من الشوارع والميادين بالدقهلية

الأكثر قراءة

«كولر» يعد بالفوز على أوراوا: سنقدم كل ما لدينا لحسم الميدالية البرونزية

عاجل.. الاتحاد الأوروبى: 100% من سكان قطاع غزة يعانون من الجوع

فشل عسكرى وخوف من الهزيمة.. "الشجاعية" يجبر لواء جولانى على الانسحاب من غزة

عاجل.. تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة أوراوا اليابانى على البرونزية

رئيس "بوتاجاسكو" يتفقد مصانع البوتاجاز فى الصعيد (صور)

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر